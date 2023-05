Incêndio de grandes proporções atinge loja de variedades no Centro de Barueri

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de variedades, na noite desta terça-feira (2), no Centro de Barueri. Imagens publicadas nas redes sociais mostram as chamas se alastrando e muita fumaça no entorno.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, na Avenida Vinte e Seis de Março, 277, por volta das 20h26 e enviou 15 viaturas para conter o fogo.

As vias no entorno foram isoladas e os bombeiros trabalham para extinguir as chamas.

Ainda não há informações sobre feridos e as causas do incêndio.