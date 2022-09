Inscrições abertas em aulas gratuitas de futebol, karatê, vôlei e capoeira em Cotia

Estão abertas as inscrições para as atividades esportivas gratuitas oferecidas pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Esportes e da Juventude, no Complexo Esportivo Arakan, no Parque Turiguara.

As modalidades que serão oferecidas são: Karatê (5 a 17 anos), Taekwondo (5 a 17 anos) , Kung fu ((5 a 17 anos), Jiu jitsu (5 a 17 anos), capoeira (5 a 17 anos), vôlei (10 a 13 anos), handebol (14 a 17 anos), futsal (6 a 8 anos, 9 a 12 anos, 13 a 15 anos) e futebol de campo (7 a 10 anos, 11 a 13 anos, 13 a 15 anos).

As inscrições devem ser feitas no local. Basta o responsável apresentar atestado médico de aptidão física original (máximo 3 meses de emissão), duas fotos 3×4 recentes, declaração escolar original (menor de 18 anos), cópia de RG ou certidão de nascimento, cópia CPF e cópia do comprovante de vacinação contra covid-19 com doses recebidas de acordo com o calendário vacinal de Cotia.

SERVIÇO

Inscrições nas atividades esportivas em Cotia

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 /

Endereço: Rua Aracaju com Rua São Luís, Parque Turiguara /

As inscrições deverão ser feitas por um responsável maior de 18 anos