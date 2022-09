Igor Soares anuncia Programa Habitacional em Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE), anunciou o início das obras do Conjunto Habitacional Vitápólis, o primeiro programa habitacional construído 100% com recursos próprios do município.

Segundo Soares, as obras foram iniciadas no sábado (10) e a previsão é que todo o projeto, com 93 apartamentos, fique pronto em 36 meses. Serão 3 torres localizado na rua Sideral, na Chácara Vitápolis que serão sorteados para a população de baixa renda do município.

De acordo com a prefeitura, serão investidos no local cerca de R$ 20,3 milhões. Cada apartamento terá 59 m², totalizando 6.871,98 m² de área construída, sendo 2.290,66 m², por prédio. O objetivo da iniciativa é atender ao déficit habitacional do município, com foco na população de baixa renda.

Terão direito à moradia, por sorteio, as famílias aptas a aquisição de moradia popular com base em critérios posteriormente definidos pelo Departamento de Habitação do município.

Todas as unidades terão dois quartos, sala de estar, banheiro, terraço com área de serviço e cozinha.

O espaço contará com vias acessíveis, quadra poliesportiva, playground com parquinho de areia, balanço acessível, jardinagem e paisagismo com ipês roxos, amarelos e amoreiras.

A assinatura do contrato de prestação de serviço foi feito entre a Prefeitura e a empresa licitada Construalpha Construções Eireli, que executará as obras.