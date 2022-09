Carapicuíba terá mutirão do emprego na sexta-feira (16)

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o governo estadual, realizará nesta sexta-feira (16) o 1° Mutirão do Emprego e Empreendedorismo. Evento ocorrerá no ginásio de esportes do Parque do Planalto (rua Serra de Mailasqui, 40) das 9h às 16h.

No mutirão, os munícipes contarão com serviços como: Porto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), linha de crédito, vagas de empregos para pessoas com deficiência, qualificação e formalização empreendedora do SEBRAE, Poupatempo com serviços digitais, além de oficinas e cursos de qualificação profissional da Via Rápida e mais.

Serviço:

Mutirão do Emprego e Empreendedorismo

Local: Ginásio de esportes do Parque do Planalto (Rua Serra de Mailasqui, 40)

Data: 16/9 – sexta-feira

Horário: das 9h às 16h