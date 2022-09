Centro de Eventos de Barueri apresenta espetáculo de Molière grátis nesta sexta-feira (16)

Nesta sexta-feira (16), às 20h, o Centro de Eventos de Barueri (Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jd. Tupanci) apresenta a peça Escola de Mulheres, com direção de Clara Carvalho, com entrada grátis.

publicidade

No texto de Molière, Arnolfo, que é um dos personagens centrais da trama, cria uma mulher segundo o que considerava o ideal para uma esposa, porém as coisas saem um pouco diferentes do que ele planejava.

A montagem celebra os 400 anos de nascimento do autor francês Molière e revela a potência feminina e a força do amor, opondo-se ao conservadorismo burguês e ao machismo.

publicidade

Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo.