Inscrições abertas em Osasco para cursos de portaria, atendimento ao cliente e outros 10

Estão abertas as inscrições em cursos gratuitos online oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco em parceria com a Fatec. Para o mês de setembro, estão disponíveis 12 opções de cursos de qualificação profissional.

Na segunda-feira (13), serão liberados na plataforma online os cursos de auxiliar de logística, técnicas de venda, atendimento ao cliente e auxiliar administrativo. No dia 20 de setembro, entram na plataforma o conteúdo dos cursos de portaria, empreendedorismo, sistema de gestão de qualidade e uma oficina de orientação profissional.

Dia 27 de setembro, serão liberados os cursos de técnicas de liderança, gestão de processos e finanças pessoais. Já no dia 28, o conteúdo do curso de informática básica estará disponível.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever no site www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br. No dia da liberação do curso escolhido, basta entrar com login e senha e acessar a pasta correspondente na plataforma.

