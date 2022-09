Inscrições abertas para creches e pré-escolas municipais de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi abre hoje (12) as inscrições em creches e pré-escolas da rede municipal de ensino. As vagas são destinadas às crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2017.

Os cadastros serão feitos exclusivamente pelo site da Prefeitura de Itapevi ( https://bit.ly/inscricaoPREeCRECHE2023a) certidão de nascimento do menor e CPF, RG, um comprovante de endereço, e-mail e telefone para contato.

O município dará prioridade aos cadastros realizados em períodos anteriores, como por exemplo, no ano de 2021, que ainda não foram contemplados, para, posteriormente, dar continuidade nas chamadas dos novos inscritos.

Quem não tiver acesso à internet em casa, poderá usar a rede das escolas municipais para fazer o cadastro de segunda à sexta, das 8h às 16h30.

As aulas em 2023 começam no dia 6 de fevereiro. As vagas são destinadas aos Berçários I e II, Maternal (0 a 3 anos) e Pré-Escola I e II (4 e 5 anos).

Funcionamento das creches e pré-escolas

Nos Berçários I e II, o período de atendimento é das 7h às 18h. Em algumas unidades existe o período noturno, das 12h às 20h, destinados a pais que tenham horário de trabalho diferenciado. Já no Maternal e na Pré-escola I e II há dois períodos, das 7h às 12h e das 13h às 18h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Educação de Itapevi (11) 4143-8400.