Inscrições para concurso público com 2.700 vagas na PM começam nesta sexta-feira (3)

Inscrições para concurso público com 2.700 vagas na PM começam nesta sexta-feira...

Começa nesta sexta-feira (3), às 10h, o período de inscrição ao concurso público que selecionará 2,7 mil novos soldados de 2ª classe na Polícia Militar (PM) para reforçar o patrulhamento em todo o Estado de São Paulo.

A abertura do concurso público para a PM foi autorizada pelo Governador João Doria na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de 30 de março deste ano.

Os cadastros para o concurso público para a PM deverão ser realizados exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. A taxa é de R$ 50. Vale destacar que as inscrições terminam às 23h59 do dia 13 de junho.

Regras do concurso público com 2.700 vagas de soldados da PM:

Para o cadastro e a posse, é preciso ser brasileiro, ter entre 17 e 30 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 m e os homens, de 1,60 m.

O futuro policial deve ter concluído o Ensino Médio e ser habilitado a conduzir automóveis. Tatuagens são permitidas, desde que não façam alusão à discriminação, violência ou seja ofensiva à PM ou aos direitos humanos, segundo o governo do estado.

Remuneração inicial de R$ 3,1 mil

A remuneração inicial do soldado é de R$ 3.164,58, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade. O soldado da PM tem como atribuição principal o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

