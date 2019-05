Parte do acostamento do trecho Oeste do Rodoanel será interditado para obras a partir desta sexta (3)

Parte do acostamento do trecho Oeste do Rodoanel será interditado para obras...

A CCR RodoAnel interdita a partir da sexta-feira, 3, o acostamento na altura do km 23+500 da pista interna do Trecho Oeste do RodoAnel, no sentido Rodovia dos Bandeirantes/Perus, região de Osasco.

A intervenção, que durará cerca de 90 dias, tem aprovação da ARTESP (Agência Reguladora de Transportes de São Paulo) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRV).

A interdição, de cerca de 400 metros, é necessária para a implantação de um novo muro de contenção que faz parte das obras de construção das novas marginais na rodovia, entre o km 19 e km 24, entre Osasco e Carapicuíba.

Durante todo o período de obras, a rodovia contará com sinalização adequada, além de reforço no monitoramento de câmeras e de operação de guinchos para auxiliar os usuários com problemas na via.

Obras das novas marginais

A CCR RodoAnel, concessionária que integra o Programa de Concessão de Rodovias de São Paulo, iniciou em maio de 2018 a implantação de vias marginais entre o km 19+700 e o km 24+400, nas pistas interna e externa, do Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas (SP 021).

O investimento previsto pela concessionária é de aproximadamente R$ 53,2 milhões (base Jul/17). A previsão de conclusão é maio de 2021.

A obra tem como objetivo ampliar a capacidade da rodovia no trecho, melhorando a fluidez na região dos acessos do Rodoanel ao bairro da Padroeira, em Osasco; para Carapicuíba; e para a Rodovia Raposo Tavares (SP 270).

Ao ordenar o trânsito de curta e longa distância, a implantação das marginais também aumentará o conforto e a segurança para os motoristas que trafegam na rodovia.