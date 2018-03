Inscrições para concurso público de Carapicuíba abrem hoje (28)

Abriram hoje (28) as inscrições para o concurso público de Carapicuíba para vagas que vão de nível fundamental a nível superior. No total, serão oferecidas 66 vagas com salários que variam entre R$ 937,00 e R$ 3.800,00, para jornadas de trabalho entre 12 e 40 horas semanais, além de benefícios.

Para nível fundamental são dedicadas 20 vagas de atendente. As vagas de nível superior serão divididas entre contador, procurador municipal, assistente social, psicólogo e médico nas especialidades clínico geral, ginecologista, vascular, infectologista, psiquiatra, pediatra, ortopedista, neurologista, ultrassonografista, cardiologista e dermatologista. Dentro do total, 5% das vagas são destinadas a candidatos portadores de necessidades especiais.

O prazo para as inscrições vai até às 15 horas do dia 27 de abril. Para efetivar a solicitação é necessário preencher formulário online no site da organizadora. Logo após será gerado boleto bancário no valor de R$ 23,70 da taxa de inscrição.

O concurso público da Prefeitura de Carapicuíba – SP será válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação única por igual período. A realização do concurso será feita por meido da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais.

Clique aqui para candidatar-se no site da RBO

