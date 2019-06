Inscrições para curso gratuito de LIBRAS em Osasco começam nesta segunda (24)

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), abrirá nesta segunda-feira (24), as inscrições para o curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

As aulas acontecem nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), bem como na Secretaria de Assistência Social, na Rua da Saudade, 180, Bela Vista. As inscrições vão até o dia 26 de julho.

Podem participar pessoas com idade acima de 14 anos, deficientes auditivos e ouvintes e profissionais de qualquer área e afins.

Mais informações podem ser obtidas na Coordenação do Projeto “Libras Para Todos”, através do telefone (11) 2183-6728, falar com Jeronisa ou Karleny.

O projeto Libras para Todos objetiva a inclusão social da pessoa com deficiência dentro e fora do município, por meio da Língua Brasileira de Sinais.

