Show pirotécnico celebra o padroeiro de Barueri nesta segunda (24)

Mantendo uma tradição que se mantém por décadas, no próximo dia 24, segunda-feira, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza o Show Pirotécnico a partir das 18h em homenagem a São João Batista, o santo padroeiro do Distrito Sede do município.

O espetáculo de cores e luzes acontece na Praça dos Estudantes, em frente à Câmara Municipal.

O Show Pirotécnico terá duração estimada de 30 minutos e, no entorno do local, haverá barracas com bebidas e comidas típicas. Todos os anos, a queima de fogos de Barueri reúne milhares de pessoas.

Origem

A origem dessa homenagem vem da construção de uma igreja, em louvor a São João Batista, que foi feita no centro do povoado de Barueri ainda em meados do século XIX.

Com a instalação do município, em 1949, os primeiros governantes oficializaram São João Batista como padroeiro do Distrito Sede.

Com isso, o dia 24 de junho é a primeira data a figurar no calendário de eventos municipais, além do dia 26 de março, data da instalação do município.