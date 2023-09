Inscrições para o Festival de Música Popular Brasileira de Barueri vão até 30 de setembro

Terminam no próximo sábado (3), as inscrições para a 50ª edição do Femupo – Festival de Música Popular Brasileira de Barueri 2023. A primeira edição do evento foi realizada em 1973, e o festival foi oficializado por LEI em 1980 e passou a integrar o Calendário Oficial do Munícipio.

O Femupo tem como objetivo promover os artistas, aprimorar e desenvolver a cultura musical, bem como proporcionar espetáculos de qualidade valorizando a música popular brasileira.

O Festival também permite a difusão e o intercâmbio artístico-cultural, que coloca em pauta a produção da música popular no cenário brasileiro.

Todas as músicas inscritas passam por um processo de seleção preliminar. São escolhidas dez músicas na categoria “Prata da Casa” (categoria para moradores de Baerueri) e vinte músicas na categoria “Livre” (para moradores de outras cidades), apontadas por uma comissão de seleção indicada pela organização do Festival.

A inscrições são apenas online, por meio desse link.

Para mais informações: (11) 5570-1200 ramal 1232.