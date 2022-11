Inscrições para última turma do ano de pilotagem preventiva em Barueri vão até dia 24

Inscrições para última turma do ano de pilotagem preventiva em Barueri vão...

As inscrições para a última turma do ano para o curso de pilotagem preventiva, em Barueri, para motociclistas terminam no dia 24 de novembro.

Promovido pela Defesa Civil, ligada à Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS), da Prefeitura de Barueri, o curso é gratuito e as inscrições são feitas por meio de preenchimento do formulário.

O curso é realizado em duas etapas: aulas teóricas pela manhã e práticas, à tarde, e começa no sábado, dia 26 de novembro.

O motociclista precisa ter habilitação categoria A e ter moto própria. Para mais informações, o telefone é (11) 4199-0620 (ramal 23) e o e-mail é sas.defesacivil.escola@barueri.sp.gov.br.