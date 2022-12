Instituto Criar abre inscrição de cursos de audiovisual para jovens

Estão abertas até o dia 18 de dezembro as inscrições para o Instituto Criar de TV e Cinema.

São vagas para jovens, entre 17 e 20 anos das periferias de Osasco que sonham em trabalhar com audiovisual e tecnologia.

São 11 meses de formação de segunda a sexta, das 9h às 17h, em três diferentes momentos de aprendizagem. O primeiro ciclo é de experimentação em todas as áreas, depois cada aluno escolhe qual a área será estudada com profundidade e pra finalizar o Projeto Experimental de Curso (PEC), um exercício autoral em que as pessoas escolhem o tema e o projeto que desejam realizar para conclusão da jornada.

E as áreas de adensamento são: Fotografia, Áudio, Produção, Planejamento, Produção Geral e Produção de Finalização, Direção de Arte, Pós-produção e Tecnologia.

Todos os jovens matriculados recebem alimentação (café da manhã, almoço e lanche da tarde) e bolsa de trabalho no valor de 1 salário mínimo por mês para que o jovem possa se dedicar apenas aos estudos. As bolsas são em parceria com a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda da cidade de Osasco.

Os pré-requisitos para a inscrição são:

Ter idade entre 17 (dezessete) e 20 (vinte) anos;

Tenha concluído, ou concluir o Ensino Médio no exercício de 2022;

Estar desempregado;

Pertencer a família de baixa renda, cujos membros tenham rendimento bruto mensal por pessoa igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente (R$1.212,00), computando-se a totalidade dos rendimentos brutos dos membros da família, vindos do trabalho e/ou de outras fontes de qualquer natureza, incluindo-se os benefícios, aposentadoria e outros valores concedidos por órgãos públicos ou entidades particulares;

Residir no município de Osasco há no mínimo 02 (dois) anos;

No caso de jovens do gênero masculino, estar dispensado no Serviço Militar.

Aptidão para Audiovisual ou Tecnologia.

O Processo Seletivo será realizado em 2 etapas:

Primeira Etapa – Inscrição – de 02 a 18 de Dezembro de 2022

Resultado da etapa – 19 de Dezembro 2022 com publicação no IOMO e site do CRIAR.

Segunda Etapa – Entrevista ONLINE– 20 de Dezembro de 2022

Resultado Final – 27 de Dezembro de 2022 (publicação final no IOMO e site do CRIAR).

Entrega da documentação dos selecionados e assinatura do Termo de Compromisso na SETRE (Portal do Trabalhador Centro, das 8h às 15h, localizado na Rua Fiorino Beltramo, 300 – Centro): 6 e 7 de Fevereiro de 2023

Na primeira etapa o jovem preencherá o formulário de inscrição, anexará a documentação solicitada bem como produzirá um vídeo com no máximo 2 minutos contando brevemente: “Quem é você, o que gosta de fazer, e por que quer estudar audiovisual ou tecnologia? ”

O link para se escrever está aqui.