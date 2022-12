Radar próximo ao Assaí de Carapicuíba será vistoriado nessa terça-feira (6)

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) realizará verificação metrológica no radar instalado à avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, próximo à avenida Brasil, sentido bairro/centro, em Carapicuíba às 10h dessa terça-feira (6).

O objetivo do orgão, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e delegado do Inmetro, é proteger o consumidor, já que os instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o Estado de São Paulo devem estar em conformidade com as normas.

De acordo com a Portaria Inmetro 158/2022, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

A verificação metrológica no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo instrumento.

Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de trânsito ou empresa responsável pelo equipamento.

Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.

Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo Ipem-SP.

A ação será realizada pela equipe de fiscalização da regional oeste do instituto.