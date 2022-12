Parque de Barueri transmite Brasil x Coreia do Sul hoje

O público tem comparecido em peso para assistir à transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo, no Parque Municipal Dom José, em Barueri. Nesta segunda-feira (5) será a vez da seleção brasileira entrar em campo com a Coreia do Sul e precisa vencer o adversário para continuar no mundial.

publicidade

O jogo será realizado às 16h do horário de Brasília. Antes disso, às 12h, o Japão e a Croácia se enfrentam na partida que também será transmitida no mega telão instalado no parque.

Além do telão, o público pode curtir ainda atrações artísticas durante os intervalos dos jogos.

publicidade

O Parque Municipal Dom José fica na Rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Maria Tereza, em Barueri.