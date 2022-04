Itapevi abre inscrições com 290 vagas para aulas gratuitas de ginástica funcional e futebol

A Prefeitura de Itapevi abre, na segunda-feira (2) as inscrições para aulas gratuitas de futebol misto (240 vagas) e ginástica funcional (50 vagas), oferecidas pelo programa Mais Esportes.

publicidade

O início das aulas está previsto para o dia 17 de maio. Todas as modalidades serão oferecidas na Arena Santa Rita (Rua Alcides Cotrim), que será inaugurada no dia 7 de maio.

A modalidade de Ginástica Funcional terá aulas de terça e quinta-feira, às 7h30. Já Futebol acontece de terça e quinta, nos períodos da manhã e da tarde, para crianças e adolescentes de 7 a 12 anos. Já de quarta e sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, a modalidade é oferecida para adolescentes de 13 a 15 anos. Durante as aulas, os alunos recebem ensinamentos práticos e teóricos, em atividades de aproximadamente uma hora de duração.

publicidade

Como se inscrever:

As inscrições serão online, no site https://maisesportes.itapevi.sp.gov.br/ e começam na segunda-feira, 2 de maio. No ato da inscrição, o interessado saberá os dias e horários das modalidades esportivas selecionadas, que estarão detalhadas no site. O sistema só permitirá realizar inscrições em até três modalidades distintas, que não confrontará com outra, nos mesmos dias e horários.

publicidade

No site, serão solicitadas informações pessoais, como: nome completo, RG, CPF, e-mail, endereço, telefone para contato e comprovante de endereço. O próprio sistema será capaz de cruzar os dados informados e verificar se o aluno está apto ou não a participar da modalidade e se há vagas disponíveis na turma.

Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer de Itapevi, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos telefones 4141-1606 ou 4774-5927.

Confira abaixo as modalidades:

Ginástica Funcional / Dias: Terça e quinta-feira (manhã) / Horário: Às 07h30

Futebol / Dias: Terça e quinta-feira /

Horários: 8h45 (alunos 7 a 9 anos) / 10h (alunos 10 a 12 anos) / 14h (alunos 10 a 12 anos) / 15h (alunos 7 a 9 anos) //

Dias: Quarta e sexta-feira / Horários: 8h30 (alunos 13 a 15 anos) / 9h45 (alunos 13 a 15 anos) / 14h (alunos 13 a 15 anos) / 15h (alunos 13 a 15 anos)