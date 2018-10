Itapevi disponibiliza 1.900 exames de mamografia para mulheres com mais de 40 anos

Para combater o câncer de mama em Itapevi, a Prefeitura está disponibilizando 1.900 exames de mamografia para mulheres acima dos 40 anos de idade. As solicitações devem ser feitas até o dia 9 de novembro.

Mulheres de 35 a 39 anos, que tenham histórico de câncer de mama ou de ovário na família, também podem fazer o exame.

Realizada em parceria com o Governo do Estado, a iniciativa faz parte do Outubro Rosa, uma campanha nacional de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

O agendamento dos exames deve ser realizado em qualquer uma das unidades de saúde do município, ou no Centro de Referência da Mulher (Av. José Michelotti, 194, Cidade Saúde).

Após solicitar o procedimento, uma enfermeira encaminhará o pedido à Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo agendamento – que será informado à paciente em até 48 horas.

Outras Ações

Além das mamografias, a Prefeitura de Itapevi preparou uma série de atividades para o Outubro Rosa.

No sábado (20), será realizada uma caminhada de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce para o combate ao câncer de mama.

A concentração acontece, às 8h30, na rua Agostinho Ferreira Campos, Vila Nova Itapevi, em frente ao prédio novo da Prefeitura, seguindo para a Praça 18 de Fevereiro, onde a população poderá participar de um Aulão de Zumba e Ritmos, ginástica e do Festival IT.

Palestras sobre o tema também serão realizadas durante todo o mês de outubro nas unidades de saúde e nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do município.

Já no dia 25, a Câmara Municipal recebe uma palestra da doutora Renata Cruppi com o tema “Violência contra a Mulher, Desafios da Rede. O que Fazer?”. O encontro acontece às 8h30.