Eleito com 8 mil votos em Osasco, Barueri e região, Frota pode ser preso por não pagar pensão alimentícia

Alexandre Frota (PSL), ex-ator pornô que acaba de ser eleito deputado federal, pode ser preso caso não pague em três dias a dívida de pensão alimentícia que tem com o filho, Mayã Frota, de 18 anos.

Frota foi o 16º candidato a deputado estadual mais votado no estado, com 155.522 votos, dos quais 8.019 nas dez cidades que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), entre elas Osasco, Barueri e Carapicuíba.

O processo que o rapaz move contra o pai teve mais uma movimentação na última semana. A Justiça pediu a soma da dívida, que chega a cerca de R$ 60 mil. Frota não podia ser preso durante o período que antecedeu a eleição, que vai até a meia-noite desta terça-feira (9).

A causa começou com o valor de R$ 9.176,24 e foi acrescida de juros e correção pela inadimplência do ex-ator. Eleito, Frota ainda não foi diplomado e portanto ainda não tem foro privilegiado como deputado.

Procurado pelo EXTRA, Mayã disse que só irá se pronunciar através de seus advogados no Brasil e que não dará entrevistas sobre o assunto. Alexandre Frota não respondeu à equipe.

Atrito com o filho

Sempre polêmico, Alexandre Frota recebeu duras críticas do filho, Mayã Frota, após ser eleito deputado federal. “Eu sou filho de um ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou atual deputado federal de São Paulo? Não sei!”, escreveu o jovem de 19 anos no Twitter. “Pelo menos ele não vai mais usar a desculpa que não tem dinheiro para pagar pensão”, continuou.

Frota respondeu duramente: “Mayã Frota, vou te responder aqui. Você realmente é o meu filho, tanto que te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA. Mas você é filho de um ex-ator da Globo, pois quando você nasceu eu era um dos galãs da época na TV Globo eu estava em Malhação. Não se preocupe em você ser filho de um ex-ator pornô eu era da Globo, o pornô veio depois, apesar da Globo ser putaria total. O pornô veio quando você tinha 4 anos de idade, e com o dinheiro do pornô, não sei se você sabe? Você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô. Quanto a se ex-dependente químico viciado em cocaína fui sim, nunca escondi de ninguém e jamais esquecerei, foi uma fase difícil da minha vida, triste, mas superei e me recuperei”, afirmou o deputado federal eleito.