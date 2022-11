Itapevi está com inscrições abertas para programa de apadrinhamento afetivo

A Prefeitura de Itapevi está com as inscrições abertas para o Programa de Padrinho Afetivo, parceria entre o Poder Judiciário e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania da cidade.

A ação visa criar vínculos entre moradores e jovens em condições de acolhimento institucional para estimular o desenvolvimento destes e a sua integração à sociedade. A iniciativa é realizada em parceria com a Vara da Infância e Juventude de Itapevi.

Segundo a Prefeitura, o tempo médio para se iniciar o convívio com as crianças e adolescentes varia de três a seis meses, contando o início do processo de adesão ao programa.

“É gratificante perceber que há muitas pessoas dispostas a darem carinho e amor para as crianças e adolescentes em acolhimento”, afirma o prefeito Igor Soares (Podemos). “Com o apadrinhamento, conseguimos dar mais dignidade para elas”, completa.

Os interessados em se tornar padrinhos afetivos devem comparecer no Fórum de Itapevi (Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, no Jardim Santa Rita, de segunda a quinta-feira, das 13h às 16h, ou encaminhar e-mail para itapeviinf@tjsp.jus.br.

O programa

O programa foi criado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como forma de resgatar o direito de convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes acolhidas pelo poder público por determinação judicial e, por medida de proteção, afastadas do convívio familiar, oferecendo a eles a oportunidade de construir vínculos e ter referências familiares e de cidadania.

Podem ser apadrinhados crianças com idade a partir de 5 anos ou adolescentes acolhidos com baixa perspectiva de reintegração familiar e adoção.

Os padrinhos ou madrinhas precisam ter a partir de 21 anos, desde que respeitada a diferença de 16 anos entre os tutores e seus afilhados, com disponibilidade de tempo para oferecer atenção e afeto.

Além de itapevienses, podem se tornar “padrinhos” moradores de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Cotia, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu e Taboão da Serra.

Os padrinhos e madrinhas recebem três oficinas de orientação. Em seguida, participam de um encontro lúdico com os jovens, processo no qual há o chamado “pareamento” entre as crianças e adolescentes e seus futuros tutores. O padrinhos ficam responsáveis por dar suporte educacional e afetivo aos afilhados, visitando a criança ou adolescente e, mediante autorização e supervisão, realizando passeios e até mesmo viagens em finais de semana, feriado (inclusive prolongados), aniversários dos afilhados e férias.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelos telefones: 4141-2202 ou 4141-2370 (Juizado Especial do Fórum de Itapevi).