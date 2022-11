Prefeitura de Barueri investe em prédios públicos sustentáveis

As Secretarias de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) e de Obras (SO) da Prefeitura de Barueri estão trabalhando juntas para implementar medidas de economia de energia elétrica, aproveitamento de água e luz natural para ajudar o meio ambiente.

publicidade

As medidas incluem aumentar a instalação de painéis solares e cisternas em prédios públicos da cidade, mapear as edificações que já possuem esses equipamentos e dotar os novos prédios de estruturas ambientalmente corretas.

Segundo a Prefeitura, a cidade já conta com 10 unidades municipais equipadas com energia fotovoltaica e cisterna (sistema que capta e armazena água da chuva), outras duas com cisterna e coletor solar para aquecimento de água e uma com energia fotovoltaica. Em outros cinco prédios em construção estão previstos também a instalação desses sistemas.

publicidade

A Câmara Municipal, a recém-inaugurada Praça das Artes, os três Caps (Centros de Atenção Psicossocial), além de algumas Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) já utilizam energia solar e água da chuva.

“É uma iniciativa importante incorporar critérios de sustentabilidade às obras e prédios públicos. Sustentabilidade não é apenas um slogan da Administração Municipal, mas um valor agregado ao município e queremos com isso servir de exemplo à população”, afirmou o secretário da Sema, Marco Antônio de Oliveira (Bidu).

publicidade

Compromisso com Meio Ambiente

O levantamento de informações sobre os painéis solares e cisternas nos prédios municipais faz parte do Programa Município VerdeAzul do Estado de São Paulo (PMVA).

De acordo com os dados do último ciclo do Programa, encerrado em setembro, Barueri ficou entre os 100 melhores municípios em desenvolvimento ambiental, atestado pelo PMVA.

A cidade Barueri também é signatária dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas), Agenda 2030.

O uso de painéis solares e cisternas está alinhado com pelo menos quatro Objetivos: Água potável e Saneamento; Energia Acessível e Limpa; Cidades e comunidades sustentáveis; Ação contra a mudança global do clima.