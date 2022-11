Sabe quais serão os nomes ‘tendência’ para 2023?

Helena e Miguel seguem na liderança na preferência dos nomes para batizar os pimpolhos (as) em 2023. A pesquisa foi feita pela Grão de Gente, e-commerce especializado em enxoval de bebê e primeira infância entre seu público nas redes sociais – Instagram e Facebook, que é de 4,6 milhões e 5 milhões de seguidores respectivamente.

Em mais de 5 mil interações, Miguel e Helena permaneceram na liderança do ranking, seguidos de Davi, Pedro, Heitor e Ravi para os meninos; e com Júlia, Aurora, Anna e Maite para as meninas. Quando a escolha é o nome composto, as três primeiras colocações ficaram: Anna Liz, Maria Alice e Maria Julia; e João Miguel, Davi Lucca e João Gabriel.

O Portal de Transparência de Registro Civil, em 2021, mostrava que esses nomes já eram tendência naquele ano. Os campeões de registro naquela oportunidade foram para menino Miguel, 30.275 vezes; e Helena, para 23.305 brasileirinhas.

Confira quais foram os outros nomes mais citados: