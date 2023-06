Itapevi ganhará Resolve Fácil para empresas

O inédito Resolve Fácil Empresa será inaugurado em Itapevi na segunda-feira (3), às 9h. Como o nome já diz, o novo equipamento municipal é voltado aos empresários e empresas, e está localizado na Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 – Jardim Nova Itapevi.

Por meio do Sandbox, o Resolve Fácil Empresa terá foco na formação de ideias, novos projetos e negócios inovadores. A previsão é de realizar cerca de 3,5 mil atendimentos, segundo a Prefeitura de Itapevi.

A inauguração contará com a palestra do empreendedor em série Wilson Poit. Fundador da Poit Energia, empresa líder do segmento de energia temporária da América Latina, ele é empreendedor Endeavor desde 2002.

O espaço

O espaço montado para fomentar os negócios em Itapevi contará com acesso à Internet, estações de trabalhos confortáveis, ambientes para networking entre empresários, pessoas e a Prefeitura, além de um auditório versátil para eventos.

O local terá também espaço maker e auditório, salas de reunião e de treinamento, de eventos e de vídeo lounge. A estrutura terá um ambiente reservado para o funcionamento de um Coworking que vai abrigar as empresas e um Hotel de Projetos. Nesse local, será possível compartilhar experiências entre as companhias e profissionais em um mesmo lugar, possibilitando a busca de novas oportunidades e intercâmbio profissional.

Além disso, o Resolve Fácil Empresa também vai unificar os diversos serviços públicos necessários para abertura, alteração, legalização e baixa de empresas. Assim, o empresário poderá acompanhar os processos de criação, alteração e cancelamento de inscrição municipal e a expedição de alvará de funcionamento. No mesmo local, haverá um serviço de emissão de guias e boletos de arrecadação de tributos municipais.

O novo espaço também reunirá alguns serviços já disponíveis para esse público, que migraram do Resolve Fácil na Cidade Saúde, tais como: Banco do Povo Paulista, Sebrae, entre outros.