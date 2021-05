Itapevi oferece curso online gratuito para jovens empreendedores

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para o curso online do Programa Juventude Empreendedora. As aulas remotas serão realizadas entre os dias 24 e 28 de maio, das 19h às 22h, e contarão com monitores, metodologia exclusiva e guias práticos.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Subsecretaria Estadual de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e a Secretaria Municipal de Cultura e Juventude de Itapevi. E tem como objetivo oferecer qualificação gratuita e oportunidades de aprendizado para os jovens com idade entre 17 e 29 anos que queiram abrir o próprio negócio.

A capacitação é dividida em 11 etapas que abordam os seguintes tópicos: finanças, comunicação online e offline, gestão de pessoas, entre outros. A iniciativa ainda conta com dicas e guias práticos para auxiliar os jovens a superar a crise financeira em meio à pandemia.

Como se inscrever no curso online:

Os interessados devem acessar o link https://form.jotform.com/211096192458661 e preencher o formulário com nome completo, e-mail para contato, número WhatsApp e a cidade em que reside. Ao finalizar a inscrição, receberão um e-mail com a confirmação da inscrição junto aos links das aulas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 0800 799 99 39, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Programa Juventude Empreendedora

Criado em parceria com o Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Programa Juventude Empreendedora oferece curso gratuito com o objetivo de trazer conteúdo informativo sobre empreendedorismo para jovens com idade entre 17 e 29 anos com o intuito de estimular a abrirem seus próprios negócios, em todos os países de língua portuguesa.

