Supercine hoje (22/05): Eu Queria Ter a Sua Vida é atração na Globo

Supercine hoje (22/05) tem como atração o filme Eu Queria Ter a Sua Vida, na Globo. O longa será exibido por volta das 1h25 deste sábado para domingo, logo após o Altas Horas.

Supercine hoje (22/05): Eu Queria Ter a Sua Vida

Sinopse: Dave é casado com Jamie, com quem tem três filhos. Cuidar das crianças está inserido em suas atividades rotineiras, que inclui ainda dedicação intensa para a conclusão de uma fusão na empresa onde trabalha, o que pode levá-lo a ser um dos sócios. Mitch é solteiro e trabalha como ator, aproveitando o tempo livre para farrear. Os dois se conhecem de longa data e, após saírem juntos, começam a elogiar a vida do outro.

Ao se aliviarem na fonte de um parque, os dois dizem que gostariam de ter a vida do outro e a mágica acontece. Agora a mente de Dave está no corpo de Mitch e vice-versa. A situação permite que eles conheçam o outro lado da moeda, ao mesmo tempo em que precisam encontrar uma forma para que as vidas de ambos não desandem de vez.

O filme Eu Queria Ter a Sua Vida também está disponível para locação ou compra no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: The Change Up

Elenco: Alan Arkin, Jason Bateman, Leslie Mann, Olivia Wilde, Ryan Reynolds, Gregory Itzin, Mircea Monroe

Dubladores: Aline Ghezzi, Carlos Seidl, Dário De Castro, Iara Riça, Marcus Jardym, Miriam Ficher, Philippe Maia

Direção: David Dobkin

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia