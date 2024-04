Itapevi terá espaço multidisciplinar para autistas e equoterapia

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), autorizou nesta terça-feira (2), o início da elaboração do projeto do Espaço Azul TEAcolher e a licitação para a prestação do serviço de equoterapia na cidade.

Os dois novos serviços serão dedicados ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Espaço Azul TEAcolher será projetado para oferecer atendimento especializado em um ambiente acolhedor e adequado às necessidades das pessoas com autismo, visando realizar atendimento multidisciplinar, com suporte digno e humanizado para autistas e familiares. O novo equipamento ficará situado onde funcionava a antiga sede da Secretaria de Esportes (Rua Luiz Belli, 1087 – Vila da Paz).

Já a equoterapia, voltada também para pessoas com deficiência, é um método terapêutico que utiliza o cavalo como instrumento de reabilitação, promovendo o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Por meio de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, a equoterapia busca melhorar aspectos físicos, emocionais e sociais dos praticantes.

O equipamento deverá contar com sessões individuais ou em grupo conduzidas por como fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros.

Também poderão ser realizadas avaliações e planejamento terapêutico, acompanhamento profissional, atividades psicopedagógicas com a finalidade de promover o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos participantes. Além de promover programas de inclusão social e treinamento de equitação adaptada para aqueles que desejam aprender a como manusear e conduzir os animais com fins terapêuticos.