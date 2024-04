Prefeitura de Carapicuíba promove evento em celebração ao Dia Mundial do Autista e Síndrome de Down

Prefeitura de Carapicuíba promove evento em celebração ao Dia Mundial do Autista...

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizará neste sábado (6), mais uma edição do Programa Conviver. Desta vez, o evento será em comemoração ao Dia Mundial do Autista e da Síndrome de Down.

A ação acontecerá no CEEAC Cohab BMX, localizado na Avenida Pilar do Sul, 204, das 9h às 13h, com entrada gratuita.

Entre as atividades previstas, estão a Capoeira Inclusiva, o Futebol Inclusivo, a Fitdance, a pintura de rosto, dobraduras, brinquedos infláveis e a presença de personagens infantis.

O Programa Conviver tem como objetivo promover a integração e a convivência entre pessoas com deficiência e a comunidade, além de oferecer oportunidades de lazer e entretenimento para todas as idades.