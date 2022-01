Itaú é multado em R$ 4 milhões por conceder empréstimo consignado sem cliente pedir

A Fundação Procon-SP multou o Banco Itaú Consignado em R$ 4.243.493,24 por realizar contratações de empréstimos consignados sem a prévia solicitação dos clientes. O órgão fiscalizador afirma ter recebido diversas reclamações.

publicidade

Ainda segundo o Procon, a empresa também não atendeu à solicitação de informações sobre contratos de empréstimos consignados cancelados em razão de não anuência do consumidor nos últimos 12 meses, em notificação enviada à instituição.

“O Código de Defesa do Consumidor proíbe o envio de produtos ou serviços sem o consentimento do consumidor”, explica Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP. “Além disso, qualquer juros que venham a ser cobrados ou descontados do consumidor devem ser devolvidos em dobro, o que também é uma previsão do CDC”, completa.

publicidade

Por esses motivos, o banco foi multado pelo órgão fiscalizador. A multa será aplicada por meio de processo administrativo e a empresa tem direito à defesa.

ISENÇÃO// Motorista não pagará DPVAT pelo segundo ano consecutivo