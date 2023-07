Jandira divulga 30 vagas de costureira com salário de R$ 1.711

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jandira divulgou 30 vagas de emprego para a função de costureiro(a), na empresa Empório Alex. Os interessados podem se candidatar até sexta-feira (7).

É necessário ter idade entre 18 e 65 anos, ensino médio completo, experiência na função, além de ter conhecimento em overlock, interlock, reta, galoneira, tecido plano e malha.

O salário é de R$ 1.711,41 mais vale-transporte e cesta básica. Já o expediente será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h15.

Os interessados deverão comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes), dentro do estacionamento do Supermercado Lopes, das 8h às 17h, com documentos pessoais e currículo atualizado que comprove experiência na área, ou enviá-los para o e-mail: curriculos@jandira.sp.gov.br.