Jandira também anuncia retomada das aulas apenas em 2021

A Prefeitura de Jandira anunciou, neste sábado (5), que as aulas presenciais na rede municipal de ensino serão retomadas apenas em 2021, devido à covid-19. A administração do município afirma que a decisão visa “garantir a segurança de alunos, professores e funcionários durante a pandemia”.

A Secretaria Municipal de Educação afirma que vai manter as atividades e aulas online, além de disponibilizar o conteúdo impresso aos alunos que não tem acesso à internet. Também será mantida, até o fim do ano letivo, a entrega mensal dos itens da merenda a todos os 11 mil alunos das unidades de ensino da Prefeitura.

As escolas particulares e públicas estaduais de Jandira poderão seguir com as recomendações do Plano São Paulo, para retomada das aulas no mês de outubro, obedecendo as condições estabelecidas, tais como a limitação de alunos, que o município esteja a pelo menos 28 dias consecutivos na fase amarela e obedecendo todos os protocolos de saúde.

Publicidade

Na região, também já confirmaram a volta às aulas só no ano que vem as administrações de Osasco, Carapicuíba, Itapevi e Cotia. Em Barueri, a retomada das aulas presenciais continua indefinida.