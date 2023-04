Jurada do Dança dos Famosos vai avaliar candidatos do Festival Barueri de Dança

Jurada do Dança dos Famosos vai avaliar candidatos do Festival Barueri de...

As inscrições para o Festival Barueri de Dança vão até quarta-feira (5).

Um dos destaques da competição será o time de jurados, que tem Fernanda Chamma, diretora Artística da Only Broadway e Diretora do Estúdio Broadway entre os membros. Chamma foi jurada da Dança dos Famosos e do Dancin Brasil.

Além dela, o concuro terá também como jurados Adriana Assaf, diretora artística da escola de Ballet Adriana Assaf e da Cia Paulista de Dança, que já trabalhou como coach em grandes festivais internacionais como Prix de Lausanne, Youth America Grand Prix e Tanzolymp de Berlim, Valentina Koslova, em Nova York; Andrea Sposito, fundadora, diretora e coreógrafa de Jazz e Sapateado na DEA – Dança.Energia.Arte; Ciça Veronese, Professora de Danças Urbanas na São Paulo Escola de Dança; Erick Gutierrez, criador da metodologia +QueTap! de sapateado e com especializações na Steps on Broadway, Alvin Ailey School e Broadway Dance Center em Nova York; e Silvia Gaspar, com experiências no Balé da Cidade de São Paulo; Áustria e Suíça além de ter sido, por quatro anos, membro da Cia de Dança do Palácio das Artes e do Grupo Corpo.

O festival, que será realizado na Praça das Artes, terá competidores nas modalidades: ballet clássico livre, ballet clássico de repertório, ballet neoclássico, dança contemporânea, jazz, danças urbanas, danças populares brasileiras e internacionais. Cada escola pode inscrever até 15 coreografias.

Haverá premiação em dinheiro e workshop com grandes nomes da dança.