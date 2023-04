Novo Ensino Médio e mudanças no ENEM serão suspensos

Segundo divulgado pela Folha de S. Paulo, o governo suspenderá a implementação do Novo Ensino Médio no país, assim como as mudanças previstas no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para se adequar ao novo sitema.

publicidade

Uma portaria deve ser públicada nos próximos dias anunciando oficialmente a interrupção da implementação do modelo (a nova portaria vai alterar a vigente, de n° 521/2021).

De acordo com a Folha, a interrupção ocorrerá, inicialmente, enquanto vigora o prazo da consulta pública, aberta em março, sobre a política educacional aprovada no governo Michel Temer e implementada pelo governo Bolsonaro.

publicidade

A consulta pública deve durar 90 dias. Após esse prazo, o Ministério da Educação terá mais 30 dias para elaborar um relatório sobre o tema.

Educadores e professores manifestaram descontentamento com os itinerários formativos que estavam sendo impostos nas escolas. Críticas como a não formação dos docentes com os matérias eletivas, o esvaziamento de matérias como sociologia, história, filosofia, artes e geografia, entre outras, e a falta de material de apoio para as novas disciplinas eram os principais motivos apontados para a justificar a suspensão do modelo.

publicidade

A revogação total do Novo Ensino Médio, no entanto, depende de aprovação do Congresso.