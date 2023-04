Prefeitura de Cotia anuncia pacote de investimentos

O prefeito Rogério Franco, durante a Sessão Solene de aniversário de Cotia (28/3), anunciou um pacote de investimentos nas áreas de saúde, educação, lazer e saúde mental do município.

De acordo com o prefeito, vão começar as obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde e do Pronto Atendimento de Caucaia do Alto.

Além do novo PS, Franco também anunciou a reforma e ampliação das seguintes unidades escolares: EM Elydia Scopel (bairro da Ressaca), EM Caputera (bairro do Caputera), CE Dr. Délio de Lima Júnior (Jd. Japão) e a EM Prof. Otília Freire S. Shimada, que receberá cobertura, piso e nova pintura na quadra esportiva. Também está em andamento a ampliação da EM Prof. João Luiz Montanheiro (Jd. das Oliveiras).

Franco anunciou ainda a reforma e ampliação do Parque Linear Granja Carolina e a construção de um Centro de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no Jardim Torino. Na área da saúde mental, os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI) começarão nesta semana a ser atendidos em um moderno e novo espaço, na rua Topázio, 159, Jd. Nomura. O local conta com diversos consultórios, ampla recepção, sala de música, auditório, sala sensitiva, acessibilidade entre outros.