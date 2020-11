Karen Gentil, osasquense de 17 anos, já conquistou 19 títulos de beleza e concorre ao Miss Brasil Globo

Com 17 anos, a estudante moradora de Osasco Karen Gentil já conquistou 19 títulos nas competições de beleza das quais participou. A osasquense é a atual Miss São Paulo Globo e concorre ao Miss Brasil Globo, concurso que acontece em dezembro e elege, entre as selecionadas de cada Estado, a que mais representa a beleza da mulher brasileira para disputar o título de mulher mais bela do planeta.

A paixão pelas passarelas começou desde que que Karen Gentil tinha 5 anos e ensaiava suas primeiras poses para fotos da família, que logo percebeu este dom. Aos 5 anos de idade começou a participar de programas de TV e estreou em um quadro no programa de Gugu Liberato, no SBT.

Começou a desenvolver seus talentos artísticos aos 11 anos, após ter tido a experiência de perder o concurso Miss Osasco 2014. Mas esse não foi motivo de desistência para Karen, que investiu na carreira e no ano seguinte participou do concurso novamente e conquistou sua primeira faixa de miss aos 12 anos.

Desde então Karen Gentil participou de 21 competições das quais 19 delas saiu com a faixa de vencedora. Entre eles: Miss Osasco Juvenil, 2015, 1ª. Princesa Miss São Paulo Infantil Juvenil 2015, Teen Little Princess of Sea 2016, Teen Model Earth Internacional, 2017 e Miss São Paulo Glogo em 2020.

Uma de suas experiências mais marcantes foi aos 14 anos, no Little Model Earth, na África do Sul, concurso em que foi representar as garotas brasileiras: “Ter sido escolhida para representar o Brasil em um concurso internacional, me fez amadurecer muito. Foi muito bacana dividir um pouco da nossa cultura com eles. Procurei nessa caminhada mostrar isso, a verdadeira essência de nós, jovens brasileiras” conta ela.

Karen é igualmente focada nos estudos assim como na carreira. Aluna do Ensino Médio, a jovem é fluente em francês e estuda espanhol. Sua pretensão é cursar faculdade de psicologia, pois é apaixonada pelo comportamento humano. A modelo também ama praticar esportes. Adora correr e já praticou Jiu-Jitsu, Judô e Kung-Fu.

Uma das grandes inspirações da bela osasquense na passarela são as modelos Jakelyne Oliveira e Gisele Bündchen. Karen tem o sonho de se tornar modelo internacional, conhecer vários países e deseja representar o Brasil pelo mundo.

Recentemente Karen fez um desfile para estilista Ellen Sharkany, do programa A Francesa, da Rede Brasil de televisão.

Ela segue se dedicando ao Miss Brasil Globo, que ocorrerá no dia 16 de dezembro no Distrito Federal e será seu primeiro concurso na categoria adulto, onde irá representar o Estado de São Paulo.

