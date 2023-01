Ladrões batem carro roubado em muro, fogem a pé, mas acabam presos em Jandira

Dois indivíduos foram detidos pela Polícia Militar, em Jandira, após roubarem um veículo na avenida Zélia, em Barueri, na noite de sábado (28).

Os policiais foram informados sobre a ocorrência de roubo com retenção de vítima via COPOM. Rapidamente, iniciaram as buscas e localizaram o veículo, que havia colidido contra o muro de uma residência, em Jandira.

Após a colisão, os bandidos tentaram escapar a pé, mas foram alcançados nas proximidades e presos. De acordo com a PM, os indivíduos confessaram a prática do roubo e disseram que descartaram a arma de fogo utilizada no crime. Após diligências, as equipes encontraram o revólver.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima, que relatou ter sido agredida e ameaçada pelos criminosos.