Ladrões fazem motorista refém e capotam carro roubado em Carapicuíba

Um carro roubado capotou, na manhã de terça-feira (3), na avenida São Camilo, em Carapicuíba. Segundo a Polícia Militar, estavam no veículo dois criminosos e o motorista que era feito refém no momento do acidente.

O veículo foi roubado na rua Professor Manoel José, em Cotia, ainda de acordo com os policiais. A dupla se aproximou do condutor, anunciou o assalto e o obrigou a entrar no carro.

A Guarda Civil Municipal de Cotia rapidamente localizou o automóvel e iniciou-se uma perseguição que terminou no momento em que o veículo roubado capotou.

Segundo o R7, um dos homens foi encaminhado ao pronto-socorro, mas não há informações sobre o estado de saúde.