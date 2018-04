Lançamento da Campanha do Agasalho 2018 acontece nesta sexta-feira (13) em Itapevi

Nesta sexta-feira (13), haverá o lançamento da Campanha do Agasalho em Itapevi, que começará no dia 14 de abril. Para participar do evento, que será no Kolping Cristo Rei, basta doar um agasalho.

Serão aceitas cobertas e roupas de inverno usadas ou novas. É importante que as roupas estejam em bom estado: nada de roupas sujas, mofadas ou rasgadas.

A iniciativa da Campanha do Agasalho é do Acolher, Fundo Social de Solidariedade de Itapevi, e da Prefeitura, por meio da Secretaria de desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher.

Serviço:

Lançamento da Campanha do Agasalho 2018

Data: sexta-feira 13

Horário: 18h

Local: Rua Brasília Abreu, 33 – Jardim São Carlos / Kolping Cristo Rei

O que levar: Agasalhos ou cobertores em bom estado.

Informações: 4143-9700