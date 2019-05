Linha 2020 do Nissan Kicks chega às revendas com novidades em todas as versões

Linha 2020 do Nissan Kicks chega às revendas com novidades em todas...

Modelo mais vendido da Nissan no Brasil, o crossover urbano Nissan Kicks chega à linha 2020 trazendo itens que deixam o modelo fabricado em Resende (RJ) ainda mais completo e atualizado. Disponível nas concessionárias de todo o país, o novo ano-modelo traz preços a partir de R$ 78.290.

Desde que surgiu, o Nissan Kicks mudou o cenário do segmento de utilitários esportivos e crossover no mercado brasileiro ao introduzir um design muito atraente e moderno, além de equipamentos inéditos.

Entre os itens pioneiros estão o alerta de colisão e assistente inteligente de frenagem, a Visão 360º com Sistema Inteligente de Câmeras, o Detector de Objetos em Movimento (Moving Object Detection), o Controle Inteligente de Chassi (Chassi Control), que reúne o Controle Inteligente em Curvas (Active Trace Control), o Estabilizador Inteligente de Carroceria (Active Ride Control) e o Controle Inteligente de Freio Motor (Active Engine Brake), que atuam na suspensão, freios e também na estabilidade. Outra particularidade do carro é a tecnologia Zero Gravity, inspirada em avançados estudos de ergonomia para reduzir a fadiga do corpo durante longos períodos de condução da National Aeronautics and Space Administration (NASA), a agência espacial norteamericana.

O Kicks também é um dos primeiros modelos da Nissan a aplicar o conceito de “Mobilidade Inteligente”, que reúne diversos recursos de engenharia, construção e tecnologia para transformar a maneira como os carros são conduzidos, impulsionados e integrados na sociedade.

O Nissan Kicks 2020 traduz esses conceitos com inovação tecnológica e um projeto atual, que conta com um conjunto de atributos-chave, como um motor moderno, transmissão Xtronic CVT de última geração, o menor peso da categoria e uma aerodinâmica eficiente.

“Sucesso em toda a América Latina, o Nissan Kicks 2020 traz mais conteúdo, deixando as versões mais completas. Itens que eram exclusivos apenas das versões superiores da linha passam a integrar as opções de entrada. Isso mostra como a Nissan procura sempre atender às demandas de seus clientes”, afirma Humberto Gómez, diretor de marketing da Nissan do Brasil.

Mais segurança, conforto e design

Umas das principais novidades da linha 2020 do Nissan Kicks é a disponibilidade da assinatura em led nos faróis como equipamento de série desde a opção de entrada (a versão Direct não conta com este item), a S com câmbio manual – antes apenas a versão SL contava com esse que dá um toque diferenciado de design ao crossover.

O Kicks S manual, por sinal, também ganhou itens de fábrica como o Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA) e os Controles de tração e estabilidade (VDC), que até a linha 2019 eram vendidos como opcionais no “Pack Safety”. Outra novidade para essa opção da linha Kicks é a inclusão de Apple Car Play e Android Auto no multimídia, que permite conectar os aparelhos celulares com sistemas iOS e Android ao sistema da Nissan, facilitando o uso dos aplicativos e funcionalidades dos telefones móveis.

A versão S CVT, a primeira da linha a contar com câmbio Xtronic CVT, também recebeu mais equipamentos. Além do já citado farol com assinatura em led, a opção é também a primeira a contar com o controlador automático de velocidade, popularmente conhecido como “piloto automático”, item que era requisitado pelos clientes – derivada da S CVT, a versão Direct para o público PcD incorpora esse mesmo item no novo ano-modelo. Também ganha os aplicativos Apple Car Play e Android Auto.

Para o Kicks SV, a Nissan incluiu a assinatura de led nos faróis e o controlador automático de velocidade, além de oferecer como item de série air bags de cortina, item que estava disponível como opcional no “Pack Plus” até a linha anterior. Acabamento dos bancos e detalhes das portas de couro sintético também são itens vendidos à parte para a versão.

A versão mais completa, a SL, incorpora de série a assinatura de led (antes era opcional) nos faróis também de led, o controlador automático de velocidade e o apoio central de braço, outro item muito solicitado pelos clientes e que agora a Nissan torna item de fábrica – antes era disponibilizado como acessório nas 180 concessionárias da marca de todo o país.

As cores disponíveis permanecem as mesmas: vermelho, branco, preto, cinza, prata, marrom, além das opções “2-Tone”, combinação que criou uma tendência no segmento de crossovers compactos no país: cinza com teto laranja, prata com teto preto, branco com teto preto, marrom com teto preto e preto com teto cinza.

Crossover inteligente

Um dos primeiros modelos da marca a aplicar o conceito de “Mobilidade Inteligente Nissan”, que reúne diversos recursos de engenharia, construção e tecnologia para transformar a maneira como os carros são conduzidos, impulsionados e integrados na sociedade, o Nissan Kicks tem um conjunto mecânico com o moderno motor 1.6 16V, que desenvolve 114 cavalos, casado com uma transmissão manual de seis velocidades ou com o câmbio XTRONIC CVT de última geração e modo Sport, que atuam de forma eficiente graças ao projeto do carro, que tem menor peso da categoria e aerodinâmica eficiente.

Fabricado no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro, o Nissan Kicks tem um desenho que expressa um estilo dinâmico e arrojado, combinando vários itens de design de modelos já consagrados da Nissan, como o Qashqai e o Juke, mas com uma pegada única, que lhe confere estilo próprio.

É resultado de um trabalho conjunto entre as equipes de design da Nissan em várias partes do mundo, com participação do estúdio de design mundial da Nissan em Atsugi, no Japão, o Nissan Design América (NDA), de San Diego, nos EUA, e o estúdio satélite da marca no Brasil. O desenvolvimento foi gerenciado em conjunto pelas equipes de engenharia do Japão e do Brasil.

Além da carroceria com muitos recortes e vincos, o estilo destaca-se por itens característicos da Nissan, como a grade “V-motion” flanqueada pelos faróis exclusivos em formato arqueado, que se estendem para trás sobre os paralamas dianteiros, e o teto flutuante, solução que acentua a impressão de visão ampliada do conjunto parabrisa e vidros laterais. Outro detalhe característico deste conceito de teto, além do estilo cupê, é dar a impressão de estar “flutuando”. Todo este conjunto foi pensado para se harmonizar também com as carrocerias pintadas em “2-Tone”.

O interior funcional e com acabamento de alto padrão combina detalhes inovadores feitos especialmente para os consumidores ávidos por tecnologia, com detalhes que destacam a qualidade. Os ocupantes dos bancos dianteiros se deparam com o design único do painel, ao mesmo tempo simples e elegante, ao estilo Nissan, chamado de Gliding Wing (“asa planadora”).

O requinte, com toques de esportividade, fica por conta do volante tipo flat bottom revestido de couro, enquanto que a carroceria crossover oferece um campo de visão mais alto ao motorista, proporcionando uma sensação de segurança. Graças em parte à generosa distância entre eixos de 2.610 mm, o espaço interno para os joelhos e para a cabeça está entre os melhores da categoria. A bagagem também conta com uma área generosa: 432 litros (padrão VDA), um dos melhores da categoria.

Motor e transmissão

O Nissan Kicks é equipado com a segunda geração do moderno motor HR16DE 1.6 de 16 válvulas, que conta com controle de abertura das válvulas continuamente variável (CVVTCS) e sistema Flex Start System (FSS), que eliminou o tanque de partida a frio. Ele desenvolve 114 cavalos de potência máxima a 5.600 rpm e torque máximo de 15,5 kgfm a 4.000 rpm.

Esse motor, também produzido na fábrica da Nissan em Resende (RJ), garante baixo consumo de combustível e performance surpreendentes. Com excelente relação peso/potência e dimensões bem aproveitadas, o Nissan Kicks entrega performance comparável à dos principais rivais ao mesmo tempo em que oferece o melhor nível de consumo de combustível da categoria.

Os consumos na cidade para o câmbio manual, de acordo com medições do Inmetro, são de 7,8 km/l (Etanol) e 11,1 km/l (Gasolina) na cidade. Na estrada, a versão com pedal de embreagem marca 9 km/l (Etanol) e 13 km/l (Gasolina), respectivamente. Com a transmissão XTRONIC CVT as médias são de 7,7 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada, com etanol, e 11,4 km/l e 13,7 km/l com gasolina, respectivamente nos dois tipos de ciclo.