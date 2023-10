Lula demite presidente da Caixa Econômica, Rita Serrano

Nesta quarta-feira (25), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou a demissão de Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal, após reunião no Palácio do Planalto, em Brasília. Quem assumirá o cargo é o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes.

O nome de Fernandes é ligado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e a troca acontece em meio ao movimento do governo de ampliar sua base de apoio no Congresso Nacional. Ainda nesse sentido, no mês passado, os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) assumiram os ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, respectivamente.

Fernandes é servidor de carreira da Caixa e presidiu o Funcef, o fundo de pensão dos funcionários da Caixa. O economista também teve cargos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

