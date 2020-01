Mais de 12 mil visitantes estiveram no Borboletário de Osasco em 2019

O Borboletário Municipal de Osasco recebeu 12.269 visitantes durante o ano de 2019, segundo dados oficiais divulgados na manhã desta terça-feira (7).

Deste número de visitantes, 58% são adultos e 42% crianças, com destaque aos 3.600 estudantes de escolas públicas e particulares de Osasco, além de estudantes de outros municípios.

Por ser referência, o Borboletário também recebeu a visita de representantes de diversas cidades, como Curitiba, Mauá e São Paulo, todos com a intenção de buscar exemplos a serem seguidos.

Além disso, o Borboletário foi destaque na mídia, com espaço nas reportagens do SPTV da Rede Globo, que destacou seus 10 anos de existência e uma reportagem especial sobre Borboletas. Também serviu de cenário para reportagens de programas da TV Cultura.

O Borboletário de Osasco

Existem 12 espécies de borboletas no Borboletário de Osasco, destacando-se as mais populares: as Caligo illioneus (borboleta coruja) e a Danaus plexippus (borboleta-monarca).

As demais são a Methona themisto (borboleta jurubeba), Hamadryas februa (borboleta estaladinha), Heliconius erato (borboleta castanha vermelha), Heraclides thoas brasiliensis (borboleta caixão-de-defunto), Dryas Julia (borboleta flambeau) e Ascia monuste (borboleta amarelinha), Siproeta stelenes (borboleta neotropical), Phoebis neocypris (enxofre de cauda) e Heraclides anchisiades (borboleta rosa-de-luto).

No criadouro de borboletas, os visitantes têm contato com as várias espécies que vivem por lá, aprendem sobre o conjunto das transformações que ocorre durante o seu ciclo de vida, a importância delas para a biodiversidade e até mesmo sobre os alimentos que consomem. Os visitantes também visitam o laboratório onde as lagartas se desenvolvem antes de virarem borboletas.

Serviço

O Borboletário de Osasco fica dentro do Parque Ecológico Ana Luiza Moura Freitas, na Rua David Silva, 111, Jardim Piratininga.

O horário de visitação é de terça-feira a sábado, das 10h às 16h. Em dias frios ou chuvosos, o espaço fica fechado.