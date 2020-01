Motel em que elevador despencou em Cotia está irregular, segundo Prefeitura

O motel Sexto Sentido, em Cotia, onde três pessoas ficaram feridas na queda de elevador enquanto era feito o resgate de uma cliente que passou mal nesta segunda-feira (6), está irregular, segundo a Prefeitura.

De acordo com a administração municipal, o estabelecimento, na Estrada Roselândia, no Parque Rizzo II, está com a licença vencida e foi notificado. A direção do motel ainda não se pronunciou.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda. Segundo o boletim de ocorrência, um socorrista do Samu estava no local para atender uma mulher que estava desacordada em um dos quartos após cair no banheiro e bater a cabeça. Eles estavam com uma funcionária do motel no elevador de carga do estabelecimento, quando ele despencou, de uma altura de cerca de três metros. Os três ficaram feridos na queda.

A funcionária do motel, de 41 anos, que ajudava no socorro, foi levada pelo helicóptero águia ao Hospital das Clínicas, onde fez uma cirurgia e segue internada. O socorrista, de 46 anos, e a cliente do motel foram levados ao Pronto-Socorro Central de Itapevi.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa e queda acidental.