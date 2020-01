Motorista de app é vítima de latrocínio em Carapicuíba

O motorista de aplicativo Gabriel Ferreira, de 23 anos, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), na madrugada de domingo (5), em Carapicuíba.

Baleado no tórax e no braço, ele chegou a ser socorrido, em uma rua na Vila Lourdes, em Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Antes de ser encaminhado ao Hospital Geral de Carapicuíba, onde morreu, Gabriel relatou aos policiais que havia sido vítima de um homem de camiseta azul, que atirou nele após tentar assaltá-lo.

O carro dele foi encontrado batido entre um caminhão e um muro. Gabriel foi enterrado nesta segunda-feira (6), no cemitério do Curuça, em Santo André, cidade onde morava.

A ocorrência foi registrada como latrocínio e é investigada pelo 1º DP de Carapicuíba. Quem tiver informações que possam ajudar na elucidação do crime pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido.