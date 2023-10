Mais de 3 mil pessoas participam de caminhada pela cura do câncer, em Barueri

A 3ª edição da Corrida e Caminhada promovida pelo Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) reuniu mais de 3 mil pessoas neste domingo (29), em Barueri. O evento contou com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Esportes e de Assistência e Desenvolvimento Social.

Logo cedo, milhares de participantes estavam a postos nas proximidades do Ginásio de Esportes José Corrêa para a caminhada de quatro quilômetros e para a corrida de 10 quilômetros, que teve como tema “Combatendo e vencendo o câncer infantil”.

A ação foi marcada pela diversidade. Teve mamãe que correu empurrando carrinho de bebê, pai que correu ao lado da filha na bicicleta de rodinha. Muitos casais também correram juntos. Na pista teve até gente que se superou correndo descalça. Todos que cumpriram as etapas receberam medalhas de participação.

Famílias inteiras também correram em prol da vida de crianças e adolescentes que lutam pela cura do câncer. “Pai, quero correr pelas crianças”, disse Cassiano da Silva, de 6 anos, acompanhado de seus pais e irmãs. Ele cumpriu a etapa de 4 quilômetros em 36 minutos.

“Meu filho, quando disse que queria participar, logo corri para fazer a inscrição. Este evento é muito valioso porque é uma luta difícil e esse tipo de ação é pra fortalecer essa corrente do bem”, disse Adriano José da Silva, auxiliar administrativo, atleta amador e pai de Cassiano.

A mãe de Cassiano, Adriana Maria da Silva, concorda que iniciativas em prol da saúde são mais que bem-vindas. “Eu trabalho em uma distribuidora de medicamentos oncológicos e assim que soube da caminhada quis trazer as crianças pra levar energias positivas para quem passar por esse processo”, conta.

A Secretaria de Esportes de Barueri foi parceira na organização do evento e destacando, mais uma vez, a parceria do município com a instituição. “Um evento incrível! Além de agregar as questões esportivas, lazer, entretenimento e fomentar a melhoria da qualidade de vida, tem o caráter muito bonito e social. É a Prefeitura com o Graacc por meio do esporte, promovendo ações pela cura do câncer infantil”, disse o secretário de Esportes Tom Moisés.