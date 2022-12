Mais de 790 mil veículos são esperados no trecho oeste do Rodoanel para o Ano Novo

Mais de 790 mil veículos são esperados no trecho oeste do Rodoanel...

Mais de 790 mil veículos são esperados no trecho oeste do Rodoanel para o deslocamento caraterístico do Ano Novo. Para isso, a concessionária montou operação especial que vai da zero hora de quinta-feira (29) até 24 horas de domingo (01).

Ao longo de todo final de semana, as equipes da CCR Rodoanel atuarão com foco em garantir as condições de fluxo e prestar atendimento aos motoristas com agilidade e eficiência.

Os motoristas devem evitar os horários de fluxo mais intensos na rodovia. Na saída estão previstos maiores movimentos no sentido litoral na quinta (29) e sexta (30), das 16h às 19h. No sábado (31), o fluxo deve ser maior das 9h às 11h. Já no retorno, no domingo (01), a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal.

Na estrutura operacional, haverá 20 veículos entre viaturas de resgate e inspeção, guinchos leves e pesados, ambulâncias, moto resgate e moto socorro mecânico para atendimento nas rodovias.

O monitoramento de tráfego será realizado através de 41 câmeras do Circuito Fechado de TV – CFTV, todas integradas ao Centro de Controle Operacional – CCO da concessionária.