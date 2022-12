Sistema Castello-Raposo deve receber 560 mil veículos no Ano Novo

As rodovias Castello Branco e a Raposo Tavares, as principais vias de acesso da região, devem receber 560 mil veículos já a partir de quinta-feira (29) devido às festas de Ano Novo. A estimativa é da concessionária que administra as duas rodovias, a Viaoeste.

De acordo com a empresa, os horários de fluxo mais intensos nas rodovias serão os seguintes:

Na quinta-feira (29) a previsão da CCR ViaOeste é que o tráfego seja normal.

Já na sexta, (30), o fluxo deve ser intenso das 16h às 19h.

No sábado (31), o tráfego deve ficar mais acentuado das 9h às 11h.

No retorno, no domingo (01/01), a Concessionária estima maior concentração de veículos no sentido Capital das 15h às 23h.

A Viaoeste disponibilizou para a estrutura operacional 38 veículos entre viaturas de resgate e inspeção, guinchos leves e pesados, ambulâncias, moto resgate e moto socorro mecânico.

