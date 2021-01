Mansão em Alphaville onde moram Fábio Jr. e Fiuk é colocada à venda por R$ 8,5 milhões; confira detalhes

Imóvel tem 570 metros quadrados de área construída, com 1,5 mil m² de área total

A mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, em que Fábio Jr. vive há mais de dez anos, está colocada à venda por R$ 8,5 milhões. Fiuk, filho do cantor e um dos participantes do Big Brother Brasil 21, também mora na residência.

A mansão tem 570 metros quadrados de área construída, com 1,5 mil m² de área total. O imóvel tem quatro dormitórios, dos quais duas suítes, sala principal com espaço para três ambientes, com lareira e copa de apoio, cozinha espaçosa e “sala de almoço”.

Entre os atrativos para descanso e lazer, a mansão de Fábio Jr. e Fiuk tem amplo jardim com fonte, ofurô, sauna úmida, sala de TV e piscina.

Em 2016, Sabrina Sato mostrou detalhes da mansão de Fiuk, hoje no BBB21, e Fábio Jr. em Alphaville. Confira:

(Com informações do “Notícias da TV)