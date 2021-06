Marco Camargo se manifesta sobre cobrança de Edu Guedes por dívida de mansão em Alphaville

Marco Camargo, ex-jurado do programa “Ídolos”, se manifestou na Justiça sobre a cobrança feita pelo apresentador Edu Guedes relacionada a uma dívida de uma mansão no condomínio de luxo Alphaville 4, na área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Edu Guedes pede R$ 440 mil de indenização de Marco Camargo e da esposa dele, Fernanda Boscolo de Camargo. O apresentador comprou do casal a mansão em Alphaville em 2016 sem saber que o imóvel já era objeto de uma ação de execução. Guedes diz que nunca suspeitou de problemas prévios e confiou em Marco por manterem uma relação de amizade e confiança e por serem colegas de trabalho na televisão.

Surpreendido e com risco de perder o imóvel, Edu Guedes, optou por quitar os valores devidos pelos antigos donos. Agora, ele pede que o casal o indenize em R$ 440 mil pelo pagamento e pelos transtornos gerados.

Marco Camargo e a esposa se manifestaram na Justiça no dia 19 de maio, segundo a colunista Fábia Oliveira, do “IG Gente”. O casal afirmou que, quando o imóvel foi vendido ao apresentador, não havia nenhuma pendência. Somente depois da venda eles souberam que havia uma execução em andamento.

Os dois afirmam que Edu Guedes foi precipitado ao pagar a pendência e que os credores originários da dívida eram os proprietários anteriores a eles. Alegam ainda que tentaram um acordo amigável com o apresentador, mas não tiveram sucesso.

O casal pede que os proprietários anteriores, que seriam os devedores originários da pendência relacionada ao imóvel em Alphaville sejam incluídos no processo.

