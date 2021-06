Pai de Neymar ameaça devolver mansão comprada em Alphaville após ação na Justiça

Neymar da Silva Santos, pai do astro do PSG e da seleção brasileira, entrou na Justiça para se defender de uma ação movida pelo condomínio onde a família tem uma mansão, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

publicidade

Ele afirma ser vítima no processo que aponta supostas obras irregulares no imóvel, segundo o colunista do “Uol” Diego Garcia. Diferente do que o condomínio Residencial Alphaville 2 alega, o empresário diz que a mansão não está em obras e que comprou o imóvel pronto.

A defesa do empresário acredita que o condomínio tinha conhecimento de irregularidades antes mesmo dele ter comprado a mansão, em 2019, mas que não teria informado à família do craque sobre os eventuais problemas.

publicidade

Ainda de acordo com o colunista, caso as irregularidades sejam encontradas no imóvel e a ação do condomínio seja julgada procedente, o empresário pede que a Justiça considere a quebra de contrato e que o condomínio devolva à família de Neymar todos os valores que já foram pagos pela mansão em Alphaville, com correção e inclusão de eventuais prejuízos.

Neymar Pai afirmou também que os vendedores da mansão não cumpriram com todas as obrigações contratuais da venda e pediu a inclusão deles no processo. Segundo o empresário, existem cláusulas no contrato que o protegem de reclamações judiciais, entre outros incidentes. A Justiça solicitou que o condomínio se manifeste sobre a contestação.

publicidade

“ESTÁ TUDO BEM”// Simone retira o útero após fortes dores e sangramento e acalma fãs