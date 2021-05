Mansão da família de Neymar em Alphaville é alvo de ação na Justiça

Uma mansão da família de Neymar, astro do PSG e da seleção brasileira, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, é alvo de ação na Justiça por supostas obras irregulares.

O condomínio Associação Residencial Alphaville 2, no qual um imóvel chega a custar cerca de R$ 7 milhões, ingressou com ação contra o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, por obras realizadas no local, segundo o colunista do “Uol” Diego Garcia.

A mansão foi comprada por Neymar Pai no ano passado. De acordo com o condomínio, o empresário já havia sido alertado sobre as supostas obras irregulares, constatadas por fiscalização da Prefeitura de Barueri. Ele teria se comprometido a regularizar a situação, deixando o imóvel da forma como aprovado na planta, o que não aconteceu até o momento.

O condomínio em Barueri pede a Neymar Pai que sejam feitas na mansão ajustes relacionados a altura de algumas estruturas e demolição de áreas como suíte master, dependência de empregados, área da garagem, escada e muro.

